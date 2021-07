UFFICIALE – Patrick van Aanholt al Galatasaray. Il post di Dumfries

Era un calciatore svincolato e si era parlato di occasione per l'Inter. L'olandese però è stato acquistato dal club turco fino al 2024

Si era parlato di Patrick van Aanholt come di un'occasione a parametro zero per l'Inter. Ma, dopo aver avviato una trattativa con il suo entourage, il Galatasaraysi è aggiudicato il calciatore. Con il club turco l'olandese ha firmato un contratto fino al 2024.