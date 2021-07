Sky – Vanheusden, il Genoa ad un passo dal difensore dell’Inter

Il calciatore sembrava molto vicino allo Spezia ma è arrivata un'accelerata del club rossoblù che è ad un passo dall'aggiudicarselo

Il Genoa è pronto a chiudere per Vanheusden. Inzaghi non lo ha convocato proprio per questioni di mercato perché l'Inter aveva in programma di risolvere la questione proprio in questi giorni. L'ex calciatore dello Standard Liegi può così giocare in prestito in Italia per fare esperienza.