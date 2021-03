Dalla Francia – Vidal, futuro in Ligue 1? Spunta l’ipotesi Marsiglia

Secondo quanto riportato da Le10sport.com, l'arrivo di Sampaoli potrebbe facilitare l'approdo Vidal al Marsiglia in estate

Secondo quanto riportato da Le10sport.com, il futuro di Vidal potrebbe essere però lontano dall'Inter: L'arrivo di Jorge Sampaoli, ex CT del Cile, sulla panchina dell'Olympique Marsiglia, infatti, fa sì che il portale francese caldeggi l'opzione Vidal per la prossima estate per l'OM. Sampaoli, infatti, ha un grande legame con l'ex centrocampista di Barcellona, Bayern Monaco e Juventus che sembra aver perso quella centralità avuta sin dall'approdo in nerazzurro.