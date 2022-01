VIDEO / Agoume dirige i cori nello spogliatoio del Brest: che personalità!

Il centrocampista di proprietà dell'Inter è già leader della squadra francese nonostante la giovanissima età

Il prestito al Brest sta facendo bene a Lucien Agoume: il centrocampista di proprietà dell'Inter, tornato in patria in prestito per una stagione, sta giocando con continuità e sta crescendo sotto tutti i punti di vista. Non ultimo, la personalità: eccolo in un video tratto dagli spogliatoi, mentre dirige i cori dei compagni con piglio da leader nonostante i soli 19 anni di età!