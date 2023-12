Inter, a Zanetti il premio Euro Mediterraneo: con lui anche tanti volti noti

In occasione della partita di campionato di Serie A Lazio-Inter è stato consegnato al vice presidente nerazzurro Javier Zanetti il premio Euro Mediterraneo edito dall’idea del Giornalista e Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo Dundar Kesapli. Zanetti, Presidente della Fondazione PUPI insieme alla moglie, si dedicano alla protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Lo scopo della Fondazione è quello di creare una bellissima e toccante realtà volta a generare un modello di intervento che promuova lo sviluppo dei settori più vulnerabili.

Il Premio Internazionale Euro Mediterraneo 2023 è un riconoscimento a chi ha saputo sviluppare un incremento nell'area mediterranea contribuendo alla crescita delle imprese, del sociale, della cultura e dello sport. Javier Zanetti è l’emblema di quello che rappresenta oggi l’impegno come dirigente imprenditoriale e come Presidente di una fondazione volta al benessere del prossimo, non solo nell’area Euro Mediterraneo, ma anche nel Sud America.