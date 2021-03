Di Marzio – Retroscena di mercato: Zaza, per il passaggio all’Inter era già tutto fatto

Il giornalista ha raccontato del giocatore e del suo approdo mancato a Milano: i documenti erano già pronti

Il dietrofront era arrivato quando il club nerazzurro si era rifiutato di inserire diritti o obblighi di riscatto. Il club avevano chiuso per Eriksen, Moses e Young "non volevano più aggiungere ulteriori elementi in rosa, visto anche il migliorare della condizioni di Sanchez".