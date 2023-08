Zazzaroni: “Beffa bis per l’Inter, ma non critico Marotta-Ausilio. Da anni…”

Gianluca Scamacca è ormai ad un passo dall'Atalanta. L'Inter ci aveva provato e sperato, ma dopo il rilancio dei bergamaschi non ha voluto alzare ulteriormente l'offerta al West Ham, convinta di aver fatto il massimo. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale di oggi ha approfondito il tema: "Promessosi all’Inter quando la Roma s’è tirata fuori per manifesta inferiorità economica, Scamacca è vicino all’Atalanta che, dopo aver venduto Hojlund per 85 milioni, bonus inclusi, e Boga per quasi 18, si è scoperta più ricca, agile e potente del club di Zhang. A differenza di Big Rom, Big Gianlu non ha però giurato amore eterno ai nerazzurri, non ha consumato tradimenti, perciò sono sicuro che gli verrebbe riservato un trattamento migliore".

Da lì poi l'analisi sul mercato nerazzurro. Si legge infatti: "Francamente non me la sento di criticare Marotta e Ausilio, prossimi alla beffa bis. Da anni compiono miracoli facendo le nozze con i fichi secchi, o quasi. Gli stessi tifosi, che per natura e ruolo non amano guardare in faccia la realtà quando è brutta, se ne sono fatalmente accorti. Hanno capito che la trippa per gatti è poca, in particolare al quarto anno di sofferenza finanziaria e di debiti ristrutturati.