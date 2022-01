Zazzaroni: “Meglio Balotelli di Joao Pedro”. Caressa non è d’accordo: “Basta con Mario”

A Radio Deejay, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro in merito alla convocazione di Balotelli per lo stage

"Meglio Balotelli di Joao Pedro secondo me", il parere di Zazzaroni. Caressa è fortemente contrario: "Né l'uno né l'altro. Diciamo le cose come stanno: se porti Balotelli è perché in un momento di difficoltà hai strizza di non andare al Mondiale e ciò ti porta a pensare che possa servire Balotelli. Non si può avere futuro dietro le spalle. Ha sprecato tutte le probabilità, faceva la riserva in Serie B col Monza. Se abbiamo bisogno di Balotelli, abbiamo già perso in partenza. E ricordiamo che l'attaccante titolare della Nazionale, Ciro Immobile, segna in campionato come fa Haaland. Sarà che bisognerà metterlo nelle condizioni di segnare o no? Se giochiamo col Portogallo, dovremo fare catenaccio e contropiede".