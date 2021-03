Zenga condivide una scena di ‘Amici miei’ e sui social è polemica. Lui: “Ma possibile…”

Le sue questioni familiari sono finite in tv e sui social sono state seguitissime. Così un post sulle 'catene familiari' ha ispirato qualche commento al quale l'ex portiere ha dovuto replicare

Della sua famiglia si è parlato molto nell'ultimo periodo. Il figlio di Walter Zenga, Andrea, ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. Così i riflettori della televisione, e del mondo social di conseguenza, si sono concentrate su quello.

La storia di questa famiglia è diventata popolare e ora ogni frase, ogni battuta, ogni condivisione viene ricondotta a quella. È successo a Zenga quando ha postato su Instagram uno spezzone del film amici miei. E ha sottolineato, tra le battute delle scene, quella che parla di "affetti familiari", "una catena di affetti che non può spezzarsi". Uno dei protagonisti chiedeva al conte la mano della moglie e lui gli parla della catena degli affetti che non può essere spezzata per questo oltre alla moglie gli rifila il cane, i due figli e la governante tedesca.