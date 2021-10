Zenga: “Inter-Sheriff, un numero in attacco su cui riflettere. Vidal determinante”

L'ex portiere nerazzurro ha parlato della sfida contro i moldavi e si è soffermato sulla prestazione del centrocampista cileno

L'allenatore fa le sue scelte e anche quella di Vidal ha pagato. Walter Zenga, a Inter Tv ha parlato della vittoria dell'Inter in Champions e ha sottolineato anche: «I tiri totali sono 29 e solo 8 nello specchio della porta. Serve migliorare anche questo numero. Nel 30% del possesso palla lo Sheriff ha fatto il 77% di passaggi riusciti».

All'inizio della partita l'Inter sembrava frenata, stava leggendo come erano messi gli avversari e non si trovavano gli scambi con i centrocampisti. Poi piano piano ha preso campo, le azioni sono arrivate, l'uno a zero meritatissimo a fine primo tempo. Il gol loro ha creato qualche problema ma poi è arrivata la reazione immediata.