La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Il Venezia gioca, conclude e spreca l'impossibile; il Lecce ringrazia e raccoglie tre punti con un'unica conclusione in porta e un super Falcone - premiato come man of the match - che nega a ripetizione la marcatura ai padroni di casa, ora ultimi da soli e contestati dal proprio pubblico. Si chiude così la giornata di Serie A.