La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Atalanta ritrova il primo posto in classifica dopo una sofferta vittoria per 3-2 sull'Empoli, piegato solo all'86mo da un gol di De Katelaere. A Bergamo vanno in vantaggio i toscani al 12mo con Colombo, pareggio al 34mo con un lancio di Zappacosta che trova De Ketelaere pronto a colpire basso di testa. Prima del riposo, al 45mo, Lookman segna il gol del sorpasso innescato da Zaniolo. Al 55mo l'Empoli pareggia: calcio di rigore per atterraggio in area di Grassi da parte di Djimsiti, trasforma Esposito. Nel finale De Ketelaere trova un guizzo dalla fascia destra, si porta al centro e dal limite dell'area e di diagonale sinistro segna la doppietta personale.