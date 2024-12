La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Il Milan, nel giorno dei festeggiamenti per i suoi 125 anni di storia, con tutti i grandi rossoneri in tribuna, non riesce ad andare oltre lo 0-0 a San Siro contro il Genoa, con i fischi finali del pubblico.