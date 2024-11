Serie A, classifica clamorosa: 6 squadre in un punto, in testa è bagarre

La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Una classifica che si è vista poche volte in Serie A. Prima di Inter-Napoli e dopo Monza-Lazio 0-1, in Serie A è bagarre assoluta. Vince la Fiorentina, vince appunto la Lazio e vince l'Atalanta. Ci sono sei squadre in un punto, in attesa del posticipo.