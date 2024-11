La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Dopo le partite tra Genoa e Como, Lecce ed Empoli e tra Venezia e Parma, sono scese in campo due big: Milan e Juventus. Partita pirotecnica ma con beffa finale per il Milan, fermato sul 3-3 a Cagliari. Vittoria facile per la Juve, che batte 2-0 il Torino nel derby con reti di Weah e Yildiz.