La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

A distanza di 26 giorni dall'ultimo successo, il Napoli torna a vincere e si riprende la vetta a +1 su Atalanta, Inter e Fiorentina. Sconfitta per Ranieri al nuovo esordio sulla panchina giallorossa. Chance in avvio per Kvaratskhelia, che spreca di testa da ottima posizione. Ci provano anche McTominay e Politano. Dopo l'intervallo entra anche Hummels, ma la decide l'ex Lukaku servito da Di Lorenzo. Al 66' traversa di Dovbyk