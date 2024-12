La Lazio, dopo aver eliminato il Napoli in Coppa Italia, lo ferma in campionato al Maradona, imponendosi 1-0, grazie al bel gol di Isaksen nel secondo tempo, regala la vetta solitaria in Serie A all'Atalanta con 34 punti e sale a 31 punti in terza posizione insieme a Inter e Fiorentina a -1 dalla squadra di Conte che resta al secondo posto. Conte per la seconda sfida con la Lazio in pochi giorni fa giocare i titolarissimi dal primo minuto ma non basta.