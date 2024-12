La classifica di Serie A aggiornata costantemente. Grande lotta sia in testa che in coda, campionato che regala continue sorprese

Nona vittoria di fila per l'Atalanta che batte 2-1 il Milan nel big match della 15/a giornata di Serie A, giocato al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con De Ketelaere al 12' e la replica di Morata al 22', decide la rete di Lookman all'87'. In classifica gli orobici volano al primo posto con 34 punti, due in più del Napoli e tre in più dell'Inter