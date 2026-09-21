"E' stata una riunione molto positiva, con grande partecipazione. Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione, anche con grande senso di autocritica. Dove gli arbitri hanno sbagliato lo ha fatto vedere, lui e' la persona piu' arrabbiata quando succede. Dobbiamo aspettarci che succedera' ancora ma quello che lui non vuole che succeda e' che gli errori si ripetano". Ezio Simonelli, presidente della Lega di A, riassume cosi' il confronto di oggi all'IBC di Lissone tra club e arbitri.

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"Il Var? Orsato ci ha spiegato che interverra' quando l'arbitro non vede o non vede bene, ha puntato molto sulla posizione degli arbitri che pero' sono piu' impegnati rispetto al passato, devono correre di piu'. Le partite sono aumentate di cinque minuti e mezzo rispetto alla scorsa stagione e di 7 rispetto a quella precedente per cui un arbitro deve fare 12-13 chilometri. Il ritmo e' piu' alto e deve correre di piu' ma mentre i giocatori possono essere sostituiti, l'arbitro no". Simonelli fa sapere che da parte dei club c'e' stato apprezzamento e "nessun intervento critico, semmai qualche intervento di chiarificazione su alcuni aspetti ma l'importante - e tutti gli allenatori erano d'accordo - e' sapere qual e' il metro di giudizio in modo da trasmetterlo ai giocatori. Daremo infatti un resoconto a tutti i club in modo che sappiano qual e'".