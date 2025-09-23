Il designatore AIA, Gianluca Rocchi, ha parlato su Open VAR degli episodi che hanno caratterizzato la gara tra Verona e Juventus e hanno portato alle polemiche sollevate dall'allenatore bianconero, Igor Tudor. Dalla Sala Var richiamano l'arbitro per un fallo di mano di Joao Mario: «La decisione non è corretta, non è calcio di rigore. Non è simile al rigore in Atalanta-Udinese, la dinamica è differente e questa rende non punibile. La distanza c'è, va sull'avanbraccio. Il giocatore cerca di colpire di testa e la palla finisce sul braccio che sta in posizione naturale perché c'è un salto. È una decisione errata, non era calcio di rigore», ha confermato.