Inter Women, Alborghetti: “Stiamo lavorando tanto, Guarino fantastica”

Lisa Alborghetti ha parlato ai microfoni di Inter Tv durante l'ultimo giorno di ritiro: ecco le sue parole

Prima di rientrare a Milano per proseguire con la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A, Lisa Alborghetti ha parlato ai microfoni di Inter Tv durante l'ultimo giorno di ritiro: "Stiamo lavorando tanto, come è giusto che sia in preparazione, siamo un gruppo con tante ragazze nuove quindi è anche giusto cercare gli assestamenti. Passare tutto il giorno insieme aiuta a conoscere le persone anche al di fuori del rettangolo di gioco ed essere più unite. All'interno del campo dobbiamo remare tutte per lo stesso obiettivo."