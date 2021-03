Inter Femminile, Auvinen: “Con il Milan sarà una gara combattuta. La Coppa Italia…”

Anna Auvinen, intervenuta ai microfoni di Inter TV, ha parlato così in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan

Alla vigilia della sfida, Anna Auvinen ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Giocare la semifinale di Coppa Italia per noi è un'opportunità per provare a vincere qualcosa questa stagione. Ci dà tantissima motivazione per provare a fare bene."