Coppa Italia Femminile – Vittoria netta dell’Inter: Pro Sesto travolta 6-0

All'esordio in Coppa Italia l'Inter convince con un importante 6-0 contro la Pro Sesto. Per le nerazzurre la doppietta di Brustia e le reti di Karchouni, Landström, Marinelli e Santi.

Le nerazzurre la sbloccano subito dopo quattro minuti con un preciso rasoterra di Brustia che batte Selmi. L'Inter continua a portare bene palla e trova il raddoppio al 16' con il tiro da fuori di Karchouni. Le nerazzurre creano un paio di occasioni pericolose con Pandini, ma terminano la prima frazione di gioco in vantaggio 2-0.

Al rientro degli spogliatoi è ancora l'Inter a dettare il ritmo di gioco e allunnga il vantaggio grazie alle reti di Brustia e Polli. Al 65' una bella azione personale di Santi lancia in avanti Marinelli che in corsa colpisce in rete. Al 76' l'Inter chiude definitivamente i giochi una grande rete di Irene Santi.