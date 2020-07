Roberta D’Adda: “Mi ritiro con un solo rimpianto. L’Inter ha qualità, ci si può lavorare”

Unico rimpianto? «Non aver potuto giocare un’ultima partita per salutare». La D’Adda ha vinto 4 campionati e una promozione, 5 supercoppe, 4 coppe Italia, ha giocato in Nazionale. «Tante belle emozioni come il primo scudetto a Monza e il primo a Brescia. Ma anche la promozione in Serie A con l’Inter. Ero arrivata per dare una mano, siamo andati in A senza perdere neanche una gara. Mi dispiace non aver giocato il Mondiale», ha aggiunto.

«Il futuro dell’Inter? Ci sono tante ragazze giovani che valgono tanto e devono fare un salto in Serie A. Purtroppo non è stato completato quest’anno ma c’è qualità, si può lavorare su questa squadra. Spero che l’anno prossimo sia una stagione bellissima. Io sto finendo gli studi in Osteopatia e spero di poter aprire uno studio mio, poi sto completando il patentino di allenatrice UEFA B. Mi piacerebbe insegnare quello che ho imparato», ha spiegato.

(Fonte: TS)