Inter Femminile, non basta il gol di Tarenzi: arriva un KO in amichevole contro l’Hellas Verona

Continua la preparazione delle nerazzurre in vista della sfida di sabato prossimo con la Fiorentina, gara valida per la prima giornata del Campionato di Serie A femminile. L’amichevole odierna tra Hellas Verona e Inter termina 2-1 per le padrone di casa.

Dopo la prima azione da gol delle nerazzurre al 15′ con un uno contro uno tra Lisa Alborghetti e Francesca Durante, l’Inter sfiora il vantaggio alla mezz’ora con una bella combinazione Tarenzi- Møller, ma il portiere dell’Hellas Verona manda in calcio d’angolo. Allo scadere della prima frazione di gioco, le padrone di casa passano in vantaggio su rigore.

Nella seconda metà, le ragazze di Attilio Sorbi hanno subito una buona occasione con Marinelli dalla sinistra, ma è l’Hellas a trovare il raddoppio. L’Inter accorcia le distanze al 38′ con un destro di Stefania Tarenzi.

(inter.it)