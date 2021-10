Top 60 giovani talenti del Guardian, c’è Iliev: “Grande tecnica. Impressionanti…”

Il giocatore dell'Inter Primavera inserito dal Guardian nella lista dei 60 migliori giovani talenti nati nel 2004

Nikola Iliev è sicuramente uno dei prospetti più interessanti dell'Inter Primavera di Chivu. Tecnica, dribbling, fisico e la 10 sulle spalle, il giocatore bulgaro classe 2004, dopo un anno nell'Under 18 è pronto a spiccare il volo con la Primavera. Non è un caso che sia stato inserito nella lista dei 60 migliori giovani giocatori di talento nati nel 2004 dal Guardian. "Giocatore tremendamente dotato di grande tecnica, ha esordito nella massima serie bulgara con il Botev Plovdiv a soli 15 anni. Avendo anche segnato 15 gol in 11 partite con l'Under 17 di Botev", si legge nella motivazione del quotidiano britannico.

"Ha attirato l'attenzione dell'Ajax sono stati a un passo dal portarlo in Olanda all'inizio del 2020. Iliev ha deciso di aspettare perché anche il Manchester United era interessato, ma quando l'Inter ha chiamato la scorsa estate ha deciso di trasferirsi subito. "Ho sempre sognato di giocare per un grande club europeo e questo sogno è ora realtà", ha detto dopo l'accordo. I nerazzurri hanno pagato 500.000 euro per il giovane, le cui capacità di dribbling e di regia sono davvero impressionanti".