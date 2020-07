Inter Femminile, Regina Baresi: “Stiamo crescendo. Per me è un onore vestire questa maglia”

Le ragazze di mister Sorbi sono tornate ad allenarsi in vista del prossimo campionato di Serie A Femminile, al via il 22 agosto.

Nella sessione di allenamento odierna, Regina Baresi ha analizzato l’inizio della stagione ai microfoni di Inter Tv: “Stiamo crescendo tanto come squadra e abbiamo sicuramente un’esperienza maggiore nella massima serie, rispetto alla passata stagione. Se riusciamo a lavorare bene come fatto fin ora, riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. A livello personale, cerco sempre di dare il massimo sia in allenamento che in partita: per me è un onore vestire questa maglia.”

“Ogni anno l’Inter cerca di migliorare la qualità della squadra e per la nuova stagione sono arrivate ragazze che ci possono dare una grande mano a fare ancora meglio dell’anno scorso. Siamo un bel gruppo quindi credo che anche per le nuove giocatrici sia stato facile ambientarsi”, ha aggiunto la capitana nerazzurra.

(Inter.it)