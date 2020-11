Serie A Femminile, l’Inter travolge la Pink Bari: le nerazzurre si impongono 3-0

Le ragazze di Attilio Sorbi conquistano tre punti importanti contro la Pink Bari. Per l’Inter, in rete Gloria Marinelli, doppietta, e Ilaria Mauro, al primo gol in nerazzurro.

L’Inter inizia subito forte spingendo sulla fascia con Caroline Møller che sfiora il gol al decimo minuto. Le nerazzurre ci provano ancora con la danese da calcio d’angolo, ma Di Fronzo respinge. Alla mezz’ora Eva Bartonova cerca il gol dalla distanza, ma il portiere della Pink Bari non si fa trovare impreparata. L’Inter passa in vantaggio con un gran gol di Gloria Marinelli, che calcia di sinistro dalla distanza e centra l’incrocio dei pali. Inter ancora molto pericolosa al 40′ con una grande giocata personale di Ilaria Mauro che crossa in area per Marinelli, ma la numero 7 di testa manda la palla a lato. Raddoppio per le nerazzurre allo scadere con una splendida giocata in verticale di Flaminia Simonetti a pescare Ilaria Mauro, che difende palla e con il mancino batte Di Fronzo.

Nella seconda frazione di gioco, le nerazzurre cercano di sfruttare il gioco sulle fasce con Marinelli e Møller, ma al 15′ è Marta Pandini a cerare la porta: il tiro centrale finisce tra le braccia di Di Fronzo. Ancora Inter in avanti al 66′ con Marinelli, ma il portiere pugliese respinge con una grande parata. All’82’ Gloria Marinelli firma la doppietta personale: su assist di Simonetti, la numero 7 colpisce di testa e manda la palla in rete, portando il risultato a 3-0 per le padrone di casa.

(Inter.it)