Inter Femminile, Guarino: “C’è amarezza, ma portiamo a casa la prestazione”

Al termine della gara persa con la Juventus, Rita Guarino ha analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni di Inter Tv

Grande prova di maturità delle nerazzurre nella sfida odierna contro la Juventus che ha visto le bianconere imporsi 2-1 sull'Inter. Al termine della gara, Rita Guarino ha analizzato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni di Inter Tv: "La prestazione c'è stata e le ragazze sono state bravissime a reggere l'impatto contro una squadra così forte. C'è amarezza per il risultato alla luce di quanto prodotto, peccato".

"Noi ci portiamo a casa comunque la prestazione, al di là del risultato. Oggi era importante fare questo tipo di partita e ci portiamo a casa la consapevolezza che contro queste avversarie ci vuole la migliore Inter e noi oggi siamo stati la miglior versione di noi stessi per gran parte della partita. Credo molto nel valore delle mie giocatrici e mi aspetto che loro possano mettere in pratica le loro abilità e capacità. Ci alleniamo ogni giorno per crescere".