Inter Femminile, si avvicina il derby. Pandini: “Dimostreremo che possiamo giocarcela”

Le parole della centrocampista nerazzurra ai microfoni di Sky Sport, in vista delle semifinali di Coppa Italia TIM VISION

Domenica, alle ore 12.30, l'Inter femminile scende in campo contro il Milan, per la semifinale di andata di Coppa Italia TIM VISION.

A pochi giorni dal match, Marta Pandini ha presentato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: "Arriviamo al derby in un momento non facile, perchè abbiamo fuori giocatrici per noi importanti, ma affrontare il Milan in semifinale è un'opportunità per dimostrare che possiamo giocarcela con le prime quattro".