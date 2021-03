Inter Femminile, sconfitta amara nel derby: il Milan vince 4-1

Le nerazzurre escono sconfitte nel derby 4-1. Per l'Inter in rete Møller

Sconfitta amara nel derby per le ragazze di Attilio Sorbi che escono sconfitte 4-1. In rete per le nerazzurre Caroline Møller. Al 12' Caroline Møller porta in vantaggio l'Inter con un gran gol di sinistro che spiazza Korenciova, ma al 17' Giacinti accorcia le distanze con un colpo di testa. Le nerazzurre continuano a spingere, ma è il Milan che trova il vantaggio con Giacinti su rigore. Ancora in gol le rossonere al 39' con la tripletta di Valentina Giacinti.