Inter Women, Gilardi: “L’esordio è andato bene. Contenta della prestazione mia e della squadra”

Nella gara di andata dei quarti di finali di Coppa Italia, l’Inter Femminile si è imposta per 2-0 contro la Fiorentina grazie alle reti di Bartonova e Møller. Al termine della gara Astrid Gilardi ha parlato ai microfoni di Inter Tv: “L’esordio è andato bene, sono molto contenta della mia prestazione e di quella di tutta la squadra. Ci siamo aiutate in campo e si è visto e il risultato è stato dalla nostra parte. All’inizio ero un po’ in ansia perché era la mia prima partita ufficiale, poi le mie compagne mi hanno tranquillizzata e appena entrata in campo è passato tutto. Speriamo che anche al ritorno facciamo una prestazione come questa“.