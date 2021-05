Inter Primavera, Madonna: “Siamo davanti, vorremmo rimanerci poi ai play-off si vedrà”

Le parole dell'allenatore dei nerazzurrini dopo la vittoria nel derby contro i coetanei del Milan

Oggi era acceso. È migliorato tanto. Non volevo fargli fare novanta minuti. Però poi era una gara di fatica ho dovuto scegliere chi far uscire e lui è rimasto in campo mi ha fatto piacere. Ha lottato, la cosa più importante, avevo bisogno dei suoi colpi. Mi spiace non sia riuscito a segnare, poteva essere il momento in cui si poteva sbloccarsi. Lui può far saltare gli equilibri.