Inter Women, Rincon: “Con la Pink Bari gara complicata. Dobbiamo migliorare”

Le dichiarazioni della calciatrice dell'Inter Women, Rincon, alla vigilia della sfida contro la Pink Bari ai microfoni di Inter TV

Dopo lo stop Nazionali , l' Inter di Attilio Sorbi torna in campo sabato 17 alle 12.30 contro la Pink Bari. Alla vigilia della gara, valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim Vision, Yoreli Rincón ha presentato la sfida ai microfoni di Inter Tv.

"Con questa pausa abbiamo avuto il tempo di analizzare gli errori che abbiamo commesso, però ci è mancato il campionato e non vedo l'ora di scendere in campo questo fine settimana. Contro la Pink Bari sarà una partita complicata, ma stiamo lavorando bene e siamo preparate. La partita di sabato sarà importante per darci fiducia e per affrontare al meglio quello che ci aspetta."