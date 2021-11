Inter Women, Gilardi: “Orgogliosa di difendere questi colori. In mente ho 2 momenti”

Le dichiarazioni di Astrid Gilardi, portiere dell'Inter Women, dopo il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024

Dopo la notizia del rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024, il portiere dell'Inter Women Astird Gilardi ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente è molto giorno importante per me perché sono molto orgogliosa di difendere questi colori e di far parte di questo grande club. Spero di togliermi tante soddisfazioni e di continuare più a lungo possibile. Sono molto contenta del percorso che ho avuto e che sto facendo. Essendo tanto giovane, so che c’è ancora tanto da lavorare. Spero di continuare così e crescere sempre di più".