Inter Women, amichevole col Lugano. Le nerazzurre vincono 5 a 0

In Svizzera la gara delle ragazze di Rita Guarino hanno vinto grazie alla doppietta di Portales e ai gol di Simonetti, Pandini e Marinelli.

Al 25’ Csisza’r calcia in porta e Portales è brava a insaccare la ribattuta del portiere. Ancora a segno al 40' la spagnola che sfrutta una bella palla filtrante di Pandini sulla trequarti. Al rientro dagli spogliatoi le nerazzurre continuano a spingere e al 54’ Simonetti spedisce in rete un mancino a giro sul secondo palo. Ancora Inter in avanti con Pandini al 57’, che sfrutta un cross da sinistra di Brustia. La rete del definitivo 5-0 arriva al 75’ con Gloria Marinelli che da pochi passi batte Copetti.