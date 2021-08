Inter Women, Pandini: “Guarino ci trasmette la mentalità vincente, abbiamo lavorato bene”

La centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro a tre giorni dal debutto in campionato

Le nerazzurre allenate da coach Rita Guarino continuano la preparazione in vista della prima giornata del campionato di Serie A Tim Vision, in programma sabato 28 agosto alle 20.30h contro il Napoli di mister Pistolesi. Al termine dell'allenamento odierno, Marta Pandini ha parlato così ai microfoni di Inter Tv:

"Le sensazioni sono buone perché siamo contente e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo lavorato bene perché abbiamo provato a mettere subito in atto i principi di gioco che la coach ci ha trasmesso. Inizia ad esserci una buona sintonia anche con le ragazze nuove e poi avere in panchina una allenatrice come Rita Guarino ti trasmette la mentalità vincente che ha sempre dimostrato di avere e noi possiamo solo imparare da lei."