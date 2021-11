Inter Women, tre nerazzurre convocate in nazionale: l’elenco completo

Durante, Csiszàr e Sønstevold sono state convocate dalle rispettive nazionali: i dettagli delle sfide in cui saranno impegnate

ll commissario tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini, ha convocato Francesca Durante per le gare contro Svizzera e Romania. Il portiere nerazzurro sarà impegnato dal 21 al 30 novembre.

Henrietta Csiszàr ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale ungherese e sarà impegnata dal 22 novembre al primo dicembre. La centrocampista dell'Inter scenderà in campo con l'Ungheria per la sfida contro l'Ucraina, valevole per la Qualificazione al Mondiale.