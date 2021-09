Italia U16, due test con l’Austria: il ct Zoratto chiama 6 interisti, novità Venturini

Le convocazioni del commissario tecnico dell'Italia Under 16 Zoratto in vista del doppio test con l'Austria: ci sono 6 interisti

Due test per la Nazionale Under 16 contro i pari età dell’Austria mercoledì 6 (15.00) e venerdì 8 ottobre (11.00) al Villaggio Azzurro di Novarello. Dopo la doppia vittoria conseguita contro la Svizzera la settimana scorsa (5-0 e 2-0), Daniele Zoratto ha oggi convocato 23 giocatori, tutti nati nel 2006, per un collegiale che inizierà questa domenica e si concluderà con il secondo incontro l’8 ottobre.

Quattro le new entry in questo gruppo, per loro è giunta la prima convocazione in Azzurro per una partita ufficiale: si tratta di Stefano Arata, terzino destro del Genoa, Edoardo Sadotti e Cosimo Fiorini, rispettivamente centrale destro e centrocampista della Fiorentina, e Matteo Venturini, mezzala destra dell’Inter.