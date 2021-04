Madonna a FCIN1908: “Miglior difesa non basta, contento dei giovani in prima squadra”

Armando Madonna ha parlato così al termine del match di Campionato Primavera tra Inter e SPAL, terminato 0-0

Fabio Alampi

"Fonseca sostituito all'intervallo? Scelta tecnica, faccio l'allenatore e devo fare delle scelte. E' un periodo che ha lavorato tanto con la prima squadra, l'ho visto un po' in difficoltà e ho preferito fare un'altra scelta, ho altri giocatori in rosa. Lui è un giocatore importante che ha qualità se tiene una condizione fisica importante, deve stare sicuramente meglio fisicamente".

La sosta per le Nazionali ha frenato l'Inter?

"Hanno lavorato tanti ragazzi in prima squadra, hanno lavorato tanto e bene. Questo ci servirà, atleticamente abbiamo retto bene oggi, non eravamo brillantissimi, loro erano più agili e brillanti e noi un po' appesantiti. Le esperienze in prima squadra sono importantissime per i ragazzi e sono contento quando vanno su perché lavorano con gente di alto livello".

L'Inter sta affrontando un periodo di difficoltà: soddisfatto per non aver preso gol o più contrariato per aver creato poco?

"Oggi non era facile giocare bene, neanche loro hanno fatto grandi occasioni da gol. È stata una partita combattuta, bisognava giocare sulle seconde palle. Non sono contrariato, è logico che mi fa piacere non aver preso gol, siamo la miglior difesa del campionato ma non basta, ultimamente facciamo fatica a segnare ma i gol arriveranno".