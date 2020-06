FCIN1908 / Alla scoperta di Magazzù, altro gioiello Inter: goleador già vincente, ricorda…

Nei mesi scorsi ha compiuto 17 anni Luca Magazzù, uno dei talenti più promettenti del settore giovanile dell’Inter. Nato il 29 aprile 2003 a Massa, Magazzù arriva a Milano nell’estate del 2017, proveniente dal vivaio dello Spezia.

Punto fermo della formazione Under 17 allenata da Cristian Chivu e stabilmente nel giro delle Nazionali giovanili, nel corso della stagione ha confermato quanto di buono fatto vedere negli anni passati, con 11 gol che hanno consentito alla sua squadra di rimanere in scia all’imprendibile Atalanta.

Caratteristiche

Attaccante forte fisicamente, in grado di giocare sia da prima che da seconda punta, non si tira mai indietro quando c’è da fare a “sportellate” con i difensori avversari. Fa dell’aggressività e della generosità due delle sue caratteristiche migliori. Dotato di un destro potente e preciso, in queste stagioni ha dimostrato di vedere bene la porta, come dimostrano i numeri (18 gol nella stagione 2017/18, 10 in quela successiva, oltre agli 11 di quest’anno prima dello stop ai campionati).

Con i 2003 dell’Inter ha avuto modo di dividere l’attacco con un altro gioiellino del vivaio nerazzurro, Willy Gnonto (che ha ufficializzato il suo trasferimento allo Zurigo). Per caratteristiche fisiche e tecniche può ricordare Diego Costa.

Vincente

Fin da subito Magazzù ha lasciato il segno nelle sue stagioni in nerazzurro, dimostrando una particolare abitudine alla vittoria. Al primo anno è stato uno dei trascinatori della squadra Under 15 che si laureò campione d’Italia schiantando la Juventus con un clamoroso 5-0. Mentre un anno fa raggiunse ancora una volta la finale di categoria con l’Under 16 di Bonacina, venendo però sconfitti 4-3 dall’Empoli.

Tra le sue vittime preferite c’è il Milan, a cui ha segnato in tutte le categorie (incluso il derby di andata giocato a settembre, deciso da un suo calcio di rigore).

Un dato che non dispiacerà di sicuro ai tifosi interisti…