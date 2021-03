Maicon rispolvera il regalo di Inter Forever: “Non ci sono parole”

Il rapporto d'amore tra i tifosi dell'Inter e Maicon è indissolubile ed eterno e l'ultima foto social lo dimostra

L'ex esterno dell'Inter, ora in forza ad un club di Serie D (Sona), ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae a San Siro, nel marzo 2018, quando è stato premiato da Inter Forever con una maglia nerazzurra numero 13 inserita in una teca: "Non ci sono parole", il messaggio social di Maicon. E subito i tifosi nerazzurri lo hanno ricoperto di like e commenti.