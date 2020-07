Møller Hansen: “Che orgoglio essere all’Inter, grandissima storia. Le compagne…”

Prima della sessione di allenamento odierna, Caroline Møller Hansen ha parlato del suo arrivo in nerazzurro ai microfoni di Inter Tv:

“É un passo importante nella mia carriera: per me è un orgoglio essere arrivata in un club come l’Inter, che ha una grandissima storia. Sono molto felice di poter giocare nel campionato italiano, che è molto competitivo.”

APPROCCIO – “La mia prima settimana qui è andata molto bene. Mi sto trovando bene sia con le compagne che con tutto lo staff. Il livello è molto alto e si è visto anche nell’intensità degli allenamenti”.

(inter.it)