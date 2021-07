Inter Women, Elisa Polli: “Sarà un orgoglio indossare questa maglia”

Nuovo arrivo alla corte di Rita Gaudino: il nuovo attaccante della sua squadra si è presentata ad Inter Tv

L'Inter Women ha ripreso oggi gli allenamenti e si è messa a disposizione del nuovo allenatore, Rita Guarino. Una nuova calciatrice è arrivata al club nerazzurro,Elisa Pollie si è subito raccontata ai microfoni di Inter TV: «Le prime sensazioni? Sono molto felice di indossare i colori nerazzurri e ringrazio l'Inter per la possibilità. Cercherò di dare tutta me stessa per questi colori».