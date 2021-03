Inter Women, arriva il ko: la Roma batte 4-3 le ragazze di Sorbi

L'Inter Femminile di Attilio Sorbi perde a Trigoria contro la Roma: le giallorosse conquistano i tre punti grazie al 4-3

Le ragazze di Attilio Sorbi perdono 4-3 sul campo della Roma . Per le nerazzurre, in rete Tarenzi , Pandini e Marinelli .

A Trigoria le nerazzurre provano a rendersi pericolose da subito sulla fascia con Marinelli e Møller, che va a segno ma la rete viene annullata per fuorigioco. Sono però le padrone di casa a passare in vantaggio con Thomas al 13'. L'Inter prova a reagire con una buona azione di Pandini che crossa in area per Mauro, ma l'attaccante nerazzurra non ci arriva di pochissimo. Al 38' Marinelli cerca l'azione personale con un tiro dalla distanza, ma il pallone termina appena sopra la traversa. Risponde la Roma con Giugliano da fuori, ma senza successo. Raddoppiano le giallorosse alla mezz'ora con il colpo di testa di Swaby.