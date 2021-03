Inter Women, Tarenzi: “Pari col Napoli rammarica. La sfida col Milan…”

L'attaccante nerazzurra ha parlato del pari contro la formazione azzurra e della semifinale di Coppa Italia contro le rossonere

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Napoli, l'attaccante dell'Inter femminile, Stefania Tarenzi, ha commentato quanto successo nell'arco dei novanta minuti.

Esatto. Ci dispiace non aver portato a casa i tre punti. Abbiamo dato l'anima, abbiamo cercato di creare un bel gioco, ci siamo riusciti. Ma è mancato il gol. Lavoreremo in settimana per migliorare da questo punto di vista.