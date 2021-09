Under18, Inter travolta dall’Empoli: 5 a 1 nella seconda giornata di campionato

La squadra di mister Zanchetta, dopo la vittoria per 5 a 0 nella prima di campionato, ha subito una larga sconfitta

Dopo la vittoria per cinque a zero contro il Sassuolo, l'Inter Under18 incappa in una giornataccia nella seconda di campionato. Sconfitta per cinque a uno per i ragazzi di Zanchetta. L'unico gol nerazzurro è stato messo a segno da Marocco. La squadra di casa ha segnato con Guarino, Sabbatasso, Panicucci, Guadalupo ed Heimisson.