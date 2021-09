Youth League, Inter-Real Madrid sarà diretta da Fesnic: la designazione completa

La designazione arbitrale in vista della sfida di Youth League tra l'Inter Primavera di Chivu e il Real Madrid

Sarà l'arbitro romeno Horatiu Fesnic ad arbitrare la sfida di Youth League tra l'Inter Primavera e il Real Madrid Juvenil A. Il match tra le due formazioni Under 19, valido per il primo turno del Gruppo D, è in programma mercoledì 15 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni con fischio d'inizio alle ore 16.00.