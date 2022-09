VIDEO / 25 anni fa la prima rete di Ronaldo con l’Inter: “C’è chi riguarderà…”

"Sono passati 25 anni dal giorno in cui al Dall’Ara, Ronaldo ha fatto esultare ed emozionare per la prima volta i tifosi nerazzurri. La prima delle 59 reti del Fenomeno è arrivata in una sfida tutt’altro che banale: nel tabellino i nomi di Baggio per la doppietta del Bologna e quello di Djorkaeff a chiudere il match".