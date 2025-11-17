Lele Adani ha commentato in diretta il match tra Italia e Norvegia. Le due squadre si sono affrontate sotto una pioggia torrenziale a San Siro. E proprio a San Siro gli Azzurri sono passati in vantaggio con uno splendido gol di Francesco Pio Esposito. L'attaccante nerazzurro sta bruciando le tappe con una determinazione incredibile. A proposito della frase pronunciata da Haaland in conferenza alla vigilia della partita (il norvegese aveva ammesso di non conoscere troppo bene Pio), Adani ha commentato il suo gol con una frecciatina al bomber del City: "Adesso caro Erling, lo conosci o no Pio?". Purtroppo il gol del nerazzurro non è stato sufficiente e gli Azzurri hanno perso subendo quattro reti.
Il riferimento polemico è per Fabio Caressa
Adani punge Caressa—
Il telecronista e commentatore della Rai ha analizzato la sconfitta dell'Italia, riconoscendo i meriti delle Norvegia. E proprio sul tema Adani ha volutamente punto Fabio Caressa in diretta, con una considerazione: Ai telespettatori collegati non è passata inosservata la frecciata lanciata dall'ex giocatore all'indirizzo di Fabio Caressa.
